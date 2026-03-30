Sport

Volley, pesante sconfitta per la Scalia Sciacca contro Gupe Catania

La Scalia Volley incassa una netta sconfitta nella 21ª giornata del campionato di Serie B, cedendo 3-0 sul campo della Gupe Catania

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Scalia Volley incassa una netta sconfitta nella 21ª giornata del campionato di Serie B, cedendo 3-0 sul campo della Gupe Catania. I parziali (25-23, 25-13, 25-23) raccontano una gara iniziata con buon piglio dai saccensi, capaci di portarsi avanti nel primo set, poi sfuggito per la maggiore determinazione dei catanesi nei punti decisivi.

Il secondo parziale ha visto un dominio netto della Gupe, che ha imposto ritmo e precisione chiudendo 25-13. Più equilibrato il terzo set, con la Scalia Volley nuovamente in partita ma ancora una volta costretta ad inseguire e superata nel finale.

La sconfitta conferma il momento di flessione del sestetto di Frinzi Russo in questa fase conclusiva della stagione. Se i recenti ko contro le prime quattro della classifica potevano essere messi in conto, questo nuovo stop contro un avversario che inseguiva in graduatoria rappresenta un campanello d’allarme.

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