Volley, Scalia Sciacca sconfitta a Fiumefreddo

Scalia Volley esce sconfitta per 3-0 dal campo del Papiro Fiumefreddo nella gara del girone H del campionato di Serie B. Un match particolare per l’ex Tani Frinzi Russo, tornato da avversario dopo dieci anni. I parziali — 25-17, 28-26, 31-29 — raccontano una partita che, dopo un primo set complicato, ha visto i saccensi lottare punto a punto nei successivi due. La squadra ha dovuto fare i conti con un’emergenza di organico: assenti entrambi i palleggiatori, Andrea Roccazzella e Vincenzo Vescovo. Il tecnico è stato costretto ad adattare in regia il centrale Aldo Vaquer, autore comunque di una prova generosa e ordinata, che ha permesso alla Scalia di restare in partita nei momenti più delicati. Nonostante la sconfitta, la prestazione conferma la compattezza del gruppo in una fase complicata della stagione. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 26 aprile, quando la Scalia Sciacca tornerà al Pala Roccazzella per affrontare il Villafranca Tirrena, reduce dalla vittoria al tie-break contro Letojanni. Una gara importante per riprendere ritmo e punti davanti al pubblico di casa.