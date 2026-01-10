Volley Serie  B, la Scalia Sciacca vola in Calabria: esordio per Ilic

Riprende in questo fine settimana il campionato di Serie B di pallavolo e Scalia Volley Sciacca è pronta a tornare in campo dopo la pausa. Per la XII giornata del girone H, la formazione saccense sarà impegnata domani 11 Gennaio nella lunga e impegnativa trasferta calabrese di Crotone. La squadra avversaria occupa attualmente il quart’ultimo posto in classifica ed è in piena lotta per la salvezza, un elemento che rende la gara particolarmente delicata e ricca di insidie.

I saccensi di Tani frinzi Russo, dal canto loro, puntano a dare continuità al proprio percorso e a conquistare punti preziosi lontano da casa. Nelle file saccensi è previsto l’esordio del nuovo schiacciatore Filip Ilic, arrivato a Sciacca una settimana fa dalle Isole Faroe. Il giocatore è già entrato nel gruppo e sarà a disposizione dello staff tecnico per questa importante sfida.