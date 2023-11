Volley, esordio vincente per lo Sciacca nella serie C maschile 

Una vittoria in casa e una sconfitta in trasferta il bilancio delle due squadre del Volley Club Sciacca nella prima giornata dei campionati regionali di serie C e serie D. Nell’accogliente impianto messo a disposizione dall’istituto comprensivo Mariano Rossi, nella C maschile i saccensi di Enzo Graffeo hanno superato per 3 a 0 il New Gica Monreale, cominciando dunque bene la stagione. I parziali sono stati di 25-16, 26-24 e 25-11. Vittoria netta, al di là del leggero calo nel secondo set che ha permesso agli ospiti di mantenersi a stretto contatto nel punteggio.

Un successo di buon auspicio per un torneo che sembra avere un livello tecnico più elevato rispetto agli scorsi anni. Prossimo turno sabato 11 novembre alle ore 17 ad Erice contro l’Entello. Nella D femminile, pur con qualche assenza importante, il gruppo di Nino Marchese ha lottato coraggiosamente sul campo del Palermo Mondello, ma alla fine si è arreso con il punteggio di 1-3, con parziali di 25-19, 25-21, 16-25, 25-10. Prossimo turno esordio in casa sabato 11 novembre alle ore 17 contro il Terrasini