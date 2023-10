Alfasigma firma lettera d’intenti per acquisire l’attività di Jyseleca

BOLOGNA (ITALPRESS) – Alfasigma S.p.A., azienda farmaceutica globale con sede in Italia, ha annunciato di aver siglato una lettera d’intenti per acquisire l’attività di Jyseleca da Galapagos, azienda biotecnologica globale con sede in Belgio, che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico.Nell’ambito dell’operazione, Galapagos trasferirà ad Alfasigma le attività di Jyseleca (filgotinib), comprese le […]