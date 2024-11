ROMA (ITALPRESS) – Terza sconfitta per l’Argentina nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Sul prato dell’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, l’Albiceleste cede per 2-1 al Paraguay grazie alla rete decisiva di Alderete, siglata al 2′ della ripresa. I campioni del mondo in carica, […]