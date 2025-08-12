Scontro moto-furgone, morto carabiniere siciliano

Un carabiniere di 32 anni, Mario Sicilia, è morto questa mattina a Mantova in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 in viale Pompilio, dove la moto guidata dal militare si è scontrata con un Fiat Doblò condotto da un 76enne residente a Castellucchio. Trasportato in codice rosso all’ospedale civile, il carabiniere è deceduto poco dopo l’arrivo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.

Originario di Caltanissetta, Sicilia si era arruolato nell’Arma nel 2019 e, dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, dal 2020 ad oggi era in servizio nella stazione carabinieri di Mantova, annessa al comando provinciale di via Chiassi.

Lascia la compagna e una figlia di due anni. Il comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, colonnello Vincenzo Di Stefano, ha espresso cordoglio a nome dell’intera Arma provinciale, ricordando il militare come un collega solare, disponibile e punto di riferimento per tutti.