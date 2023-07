PALERMO (ITALPRESS) – “Il disegno di autonomia differenziata di Calderoli vuole dividere ulteriormente il paese e aumentarne le disuguaglianze: questo governo non ha messo un euro per azzerare i gravi divari tra nord e sud, ci sono in gioco i diritti fondamentali delle persone per l’accesso alla sanità, all’istruzione e al trasporto pubblico”. Ad affermarlo […]