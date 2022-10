Berlusconi “Lavoreremo con lealtà”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi oggi voteremo convintamente la fiducia. Da domani lavoreremo con lealtà, passione e spirito costruttivo per realizzare il nostro programma". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel suo intervento in Senato.

"La riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, l'equità e la libertà", ha sottolineato Berlusconi, che ha anche parlato di fisco: "Certamente una delle priorità da approvare nel più breve tempo possibile è la riforma della tassazione. Serve un fisco più equo e più leggero, pur nella necessità di non disattendere i vincoli di bilancio che l'Europa e i mercati ci impongono".

In merito alla guerra in Ucraina, l'ex premier ha spiegato: "Non possiamo che ribadire e consolidare le linee portanti della nostra politica estera, e cioè la solidarietà con l'Occidente, quella solidarietà che ha sempre caratterizzato i nostri governi e che deve essere patrimonio comune della nazione, soprattutto di fronte alle minacce internazionali vecchie e nuove".



- foto Agenziafotogramma.it -



(ITALPRESS).

Argomenti Correlati: