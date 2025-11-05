Trapani

Rientrano a casa e trovano un ladro, arrestato 26enne

Bloccato un 26enne straniero, trovato in possesso della refurtiva, che stava fuggendo

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 26enne per furto in abitazione. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto dei proprietari che, rientrando a casa, avevano notato segni di effrazione e rumori provenienti dall’interno. Giunti sul posto hanno bloccato un 26enne straniero, trovato in possesso della refurtiva, che stava fuggendo. Dopo la convalida dell’arresto, per il giovane è stato disposto il divieto di dimora nel comune di San Vito Lo Capo.

