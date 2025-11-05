Il segretario regionale della Democrazia Cristiana: “Siamo un partito di persone perbene”

“Si torna a parlare di Totò Cuffaro con atti giudiziari e della Democrazia cristiana in Sicilia. Ritengo doveroso, come segretario regionale, esprimere alcune riflessioni con rispetto, ma anche con la necessaria chiarezza”. Lo dice Stefano Cirillo segretario regionale della Dc in Sicilia riferendosi all’inchiesta della procura di Palermo sugli appalti che coinvolge esponenti del partito tra cui Totò Cuffaro.

“La Democrazia cristiana è oggi un partito composto da donne e uomini perbene, che credono nei valori della solidarietà, della legalità e dell’impegno per il bene comune – aggiunge – È una comunità viva, concreta, che guarda al futuro e lavora ogni giorno per ricostruire fiducia nella politica e nelle istituzioni. Chi conosce davvero Totò Cuffaro sa che è un uomo che ha affrontato con dignità le proprie responsabilità, che ha pagato per i propri errori e che oggi dedica la sua vita con serietà e passione a un progetto politico e umano fondato sui valori cristiani e sociali che da sempre contraddistinguono la nostra tradizione”.

“In Sicilia, con radicamento, coerenza e serenità, continuiamo a portare avanti il nostro impegno politico, forti del sostegno di tanti amministratori, militanti e cittadini che credono nella buona politica e nella forza dei valori – prosegue – Siamo certi che presto sarà fatta piena chiarezza. Resta intatta la nostra fiducia e la nostra stima nei confronti di Totò Cuffaro”.