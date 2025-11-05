In casa con 17 grammi di crack, arrestato ventenne

Un 20enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Trapani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nell’abitazione del giovane, nel quartiere San Giuliano, i militari hanno trovato circa 17 grammi di crack e un bilancino di precisione. Il giovane, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.