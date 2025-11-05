Trapani

In casa con 17 grammi di crack, arrestato ventenne

I militari hanno trovato circa 17 grammi di crack e un bilancino di precisione

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un 20enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Trapani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nell’abitazione del giovane, nel quartiere San Giuliano, i militari hanno trovato circa 17 grammi di crack e un bilancino di precisione. Il giovane, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Truffa sui bonus edilizi, 4 arresti e sequestro di 5 milioni di euro
Agrigento

Carabinieri, conferiti tre attestati compiacimento a militari del Comando provinciale 
Porto Empedocle

Sbarcati con Ong a Porto Empedocle, alcuni migranti finiscono in ospedale 
Politica

Il segretario regionale della Democrazia Cristiana: “Siamo un partito di persone perbene”
Trapani

In casa con 17 grammi di crack, arrestato ventenne
Giudiziaria

Tredicenne violentata dal branco a Villa Bellini, chieste 4 condanne