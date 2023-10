BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna supera 2-0 l’Hellas Verona nel match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2023/2024 grazie alle reti di Nikola Moro e Sydney Van Hooijdonk e stacca il pass per gli ottavi, dove incontrerà l’Inter. La formazione ospite ha un buon approccio alla partita, mettendo in difficoltà Ravaglia dopo pochi minuti […]