ROMA (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “monitora l’evoluzione della situazione” in Gabon, dove un gruppo di militari ha annunciato di aver preso il potere. “Invitiamo i connazionali alla prudenza. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare la nostra Unità di Crisi”, si legge in un post pubblicato su X […]