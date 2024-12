ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delle crociere di lusso è un segmento in crescita nell’industria del turismo, caratterizzato da un’offerta esclusiva e personalizzata rivolta a un pubblico con alta capacità di spesa. Anche MSC Crociere ha diversificato la sua offerta per competere in questo ambito. La compagnia ha dotato tutte le sue ultime navi entrate […]