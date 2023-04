Def, Meloni “Brutta figura, ma non c’è un problema politico”

LONDRA (ITALPRESS) – “Sul Def manterremo i nostri impegni nei tempi prefissati. Confido che non si debbano modificare le iniziative del Governo, continuando a lavorare per poter dare soluzioni concrete agli italiani. Mi dispiace, ma sono tranquilla”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Londra dove oggi ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak. La premier ha confermato “al momento” il Cdm sul lavoro l’1 maggio. “Di cose così ne ho visto accadere. E’ stato un eccesso di sicurezza”, sottolinea Meloni. “Quando i numeri servono i numeri ci devono essere. Non ci vedo un problema politico, è una brutta figura per tutti noi ma credo sia stata superficialità. Non so se sia meglio o peggio, ma è qualcosa cui si rimedia. In questi primi mesi – aggiunge – abbiamo preso le misure e abbiamo fatto un buon lavoro, ora bisogna organizzare meglio la filiera, bisogna parlarci di più tra di noi. Tutti devono essere coinvolti. Ho in testa un calendario di riforme chiaro e serrato”.

