ROMA (ITALPRESS) – Sono online tutte le informazioni necessarie per manifestare interesse a diventare partner della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La Fidal, infatti, intende procedere alla ricerca di partner che vogliano associare la propria immagine a quella della Federazione stessa, mediante la sottoscrizione di specifici accordi per gli anni 2024 e 2025, in qualità […]