ROMA (ITALPRESS) – Enrico Borghi è stato eletto nuovo capogruppo di Azione-Italia Viva in Senato. “Ringrazio il gruppo Azione-Italia Viva per la fiducia e la collega Raffaella Paita per il lavoro fatto finora con grande equilibrio: cercherò di esercitare questo delicato ruolo con impegno e capacità di sintesi”, afferma Borghi in una nota.“Buon lavoro a […]