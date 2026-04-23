Drammatico incidente nella notte, un morto e due feriti

Incidente stradale la scorsa notte a Carini (Palermo): un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto in via Gaspare Cusumano. La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, che era alla guida di una Renault Clio.

Gravemente feriti la donna di 54 anni che viaggiava con la persona deceduta e un 46enne che era alla guida di una Lancia Y. I due feriti, in codice rosso, sono stati trasportati da personale del 118 all’ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale.