Palermo

Drammatico incidente nella notte, un morto e due feriti

La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, che era alla guida di una Renault Clio

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale la scorsa notte a Carini (Palermo): un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto in via Gaspare Cusumano. La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, che era alla guida di una Renault Clio.

Gravemente feriti la donna di 54 anni che viaggiava con la persona deceduta e un 46enne che era alla guida di una Lancia Y. I due feriti, in codice rosso, sono stati trasportati da personale del 118 all’ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

In casa con 23 chili di droga e 86 mila euro in contanti, arrestato agrigentino 
Apertura

Colpi di pistola contro il portone di un condominio a Canicattì 
Agrigento

Incidente stradale in contrada Caos, due feriti
di Irene Milisenda

Favara e Pavia unite nel dolore, la fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro (VIDEO)
Agrigento

Scazzottata tra due donne a piazzale Rosselli, una finisce in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv