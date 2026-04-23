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In casa con 23 chili di droga e 86 mila euro in contanti, arrestato agrigentino 

L’uomo è stato bloccato mentre ritirava un pacco con 10 chili di hashish, in casa aveva altri 13 chili di droga e 86 mila euro in contanti

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione



Finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in collaborazione con colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato, uno spacciatore e sequestrato, complessivamente, circa 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e denaro contante per circa 86.000 euro, ritenuto provento di attività illecita. L’operazione antidroga è stata condotta da Fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta e della sezione Goa del Nucleo di Pef con la collaborazione della Tenenza di Licata.

L’arrestato è un agrigentino bloccato mentre ritirava, da uno spedizioniere, un pacco contenente 10 chili di hashish. Durante una successiva perquisizione sono stati sequestrati altri 13 chili circa di marijuana e hashish e 86mila euro in contanti. L’arrestato è stato condotto in carcere. Secondo stime degli investigatori la droga avrebbe avuto un valore di mercato di circa 400mila euro. 

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