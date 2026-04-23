Tentano di svaligiare un appartaTentano di rubare in casa spacciandosi per soccorritori della Croce Rossa, un arresto

Hanno tentato di mascherare il loro piano criminale di svaligiare un appartamento, spacciandolo per un intervento di soccorso. Il loro anomalo comportamento, però, ha insospettito una cittadina che ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Agli agenti della Sala Operativa della Questura di Catania, la donna ha raccontato ciò che stava vedendo, riferendo della presenza di un sedicente soccorritore della Croce Rossa, con il volto parzialmente travisato, che stava saltando all’interno dell’appartamento da una finestra, con l’aiuto di un complice che gli passava degli utensili da lavoro, prelevati da un’auto ferma in strada per poi utilizzarli per scardinare la finestra.

Grazie alle puntuali informazioni fornite dalla solerte cittadina, in pochi istanti, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto il posto della segnalazione. In via Ughetti, i poliziotti hanno notato l’auto segnalata, scorgendo un uomo alla guida. Non appena si sono avvicinati per identificare il conducente, l’uomo ha ingranato la marcia, cercando di dileguarsi tra le vie della zona. Gli agenti hanno evitato l’impatto e hanno inseguito il fuggitivo senza mai perderlo di vista. Quando ha capito di non avere più vie di fuga, l’uomo ha abbandonato il veicolo in strada ed è fuggito a piedi per una manciata di metri, per poi essere definitivamente bloccato dai poliziotti, che lo hanno arrestato per tentato furto in appartamento e mancato arresto all’alt polizia, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che l’auto era stata rubata pochi giorni prima. Inoltre, per eludere eventuali controlli, erano state apposte delle targhe rivelatesi finte. Per questa ragione, i poliziotti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria anche per riciclaggio d’auto.

Tornati nell’appartamento preso di mira dai ladri, i poliziotti hanno trovato gli utensili da lavoro impiegati per forzare la finestra e per tentare di asportare la cassaforte. I ladri, però, non hanno fatto in tempo a portare via nulla di rilevante dalla casa, visto il tempestivo intervento dei poliziotti. I due complici, tra cui l’uomo che indossava la divisa della Croce Rossa Italiana, avendo visto l’arrivo della volante, hanno abbandonato i piani criminali, facendo perdere le proprie tracce. La divisa operativa, in uso ai soccorritori della Croce Rossa, è stata rinvenuta dai poliziotti.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’arrestato, un pluripregiudicato catanese, è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.