Vìola il divieto di avvicinamento alla parte offesa: cinquantenne arrestato

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha arrestato un cinquantenne nella flagranza di reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’equipaggio di una volante giovedì scorso è intervento nei pressi di un’abitazione del centro storico a seguito di allarme pervenuto in sala operativa sul portale di monitoraggio dei braccialetti elettronici che segnalava la presenza dell’uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico con l’obbligo di mantenersi a una distanza non inferiore a mille metri, all’interno dell’area protetta della ex compagna, parte offesa in un procedimento per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arrestato su cui gravano precedenti di polizia per svariati reati contro il patrimonio, la persona e concernenti la normativa sulle sostanze stupefacenti, è sottoposto anche alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed è stato avvistato oralmente e ammonito dal questore di Caltanissetta. Gli agenti, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, hanno condotto l’arrestato in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Gip, nel corso dell’udienza, ha convalidato l’arresto, ripristinando le misure cautelari cui l’uomo è stato sottoposto con provvedimento del locale Tribunale lo scorso 4 aprile. La responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.