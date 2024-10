LECCE (ITALPRESS) – La Fiorentina travolge 6-0 il Lecce al Via del Mare nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cataldi ed Andrea Colpani e i gol di Lucas Beltran e Fabiano Parisi. La formazione giallorossa […]