Gentiloni “L’economia europea rallenta, ma non è in recessione”

TORINO (ITALPRESS) – “Non è recessione ma rallentamento, usiamo tutti gli strumenti che abbiamo disposizione”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, intervenendo al Congresso europeo delle camere di commercio, in merito all’andamento dell’economia continentale. “Siamo in una fase di rallentamento in Europa, sotto la stretta inflazionistica e con una domanda che rimane debole” ribadisce, sottolineando […]