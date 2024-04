ROMA (ITALPRESS) – “Dico grazie a Giorgia per aver messo in piedi una squadra che in questo anno e mezzo ha dato dimostrazione di efficacia, lealtà e coerenza. Siamo una squadra composta da soggetti che hanno un obiettivo comune. Lo dico ai giornalisti: mettetevi l’anima in pace perchè le prossime elezioni politiche saranno nel 2027, […]