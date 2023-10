MONZA (ITALPRESS) – Allo U-Power Stadium si è chiuso sull’1-1 lo scontro tra Monza e Udinese. Tanto da recriminare per i padroni di casa che, passati in vantaggio con Colpani, non hanno saputo amministrare il vantaggio lasciandosi sorprendere nella ripresa dalla zampata vincente di Lucca. Buona la prima per Gabriele Cioffi che, subentrato in settimana […]