ROMA (ITALPRESS) – “Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli Alleati e Partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinchè non si arrivi ad un punto di non ritorno”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito all’attacco notturno di […]