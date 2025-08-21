Gela

Acquascooter troppo vicini alla costa, scattano sanzioni

Prosegue l'attività di controllo della Guardia costiera lungo il litorale

 Prosegue a Gelal’attività di controllo della Guardia costiera lungo il litorale, con particolare attenzione alla fascia riservata alla balneazione, per garantire la sicurezza dei bagnanti e della navigazione.

A Manfria i militari hanno sorpreso quattro acquascooter navigare all’interno della fascia di mare riservata esclusivamente alla balneazione, ossia entro i 300 metri dalla battigia. Ai conduttori sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente ed elevate le relative sanzioni amministrative. 

