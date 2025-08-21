Esplodono colpi di pistola in aria, arrestato 18enne

La Polizia di Stato di Catania ha individuato e arrestato un ragazzo di 18 anni che nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorso ha esploso alcuni colpi di pistola in aria nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il giovane faceva parte di un gruppo di almeno 10 uomini che viaggiavano su cinque moto di grossa cilindrata. Il 18enne è stato fermato dopo una fuga tra le vie del quartiere e trovato in possesso di una pistola clandestina, che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti della Squadra volanti della questura. Il gruppo è stato sorpreso da una volante della polizia in piena notte, mentre era impegnata in un controllo notturno del territorio finalizzato a prevenire fenomeni di illegalità diffusa, e in particolare per contrastare potenziali casi di spaccio di droga nel popoloso quartiere. I poliziotti hanno tentato di seguire il gruppo di moto fino a quando uno dei motociclisti ha mostrato una pistola, puntandola contro la volante nel tentativo di farsi strada e di permettere alle altre moto del gruppo di dileguarsi tra le vie del quartiere.

Per scongiurare un potenziale conflitto a fuoco, i poliziotti, mentre venivano informati gli altri equipaggi, hanno seguito a distanza il gruppo, riuscendo a intercettare due uomini in sella a una moto, sfrecciando a velocità particolarmente sostenuta. La fuga, caratterizzata da manovre azzardate, si è conclusa nel momento in cui il conducente, proprio a causa della sua condotta, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, sbattendo autonomamente contro un palo della segnaletica stradale, sradicandolo. Il conducente si è rialzato da terra cosciente e ha subito cercato di recuperare la pistola, cadutagli a causa dell’impatto, ma uno dei poliziotti, sceso dall’auto di servizio, è riuscito a impedirlo, recuperando tempestivamente la pistola. Nel contempo l’altro poliziotto ha rincorso a piedi il passeggero del motociclo che, con il volto coperto da un passamontagna, dopo essersi rialzato da terra, ha proseguito la fuga a piedi, fino a lanciarsi tra le siepi nei pressi di complessi condominiali, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo, grazie anche agli accertamenti tecnici che si stanno effettuando sul cellulare che l’uomo ha smarrito durante la fuga.

Ilpersonale sanitario del 118 ha prestato le cure all’uomo fermato per alcuni lievi abrasioni agli arti, mentre gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi dell’incidente autonomo. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso, trovando sei bossoli esplosi di vario calibro (7.65 mm, 9×21, 40 SW) e una cartuccia inesplosa. Inoltre, si è provveduto a repertare la pistola e il relativo munizionamento, verificando come l’arma non risultasse censita in banca dati, per cui è stata classificata come arma clandestina. La moto è stata posta sotto sequestro, mentre il 18enne è stato condotto in carcere su disposizione del pm di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di arma da fuoco clandestina