In casa armi e droga, arrestati madre e figlio 

I carabinieri hanno arrestato a Brancaccio a Palermo una donna di 57 anni e il figlio di 27 anni accusati di detenzione di droga, armi e munizionamento. In casa allo Sperone i militari hanno trovato 233 grammi di cocaina, 11 coltelli e una pistola a salve modificata con il colpo in canna e altri due proiettili. Nell’abitazione c’erano anche 2.400 euro in contanti, una macchinetta per contare i soldi e tutto il materiale per confezionare la droga.