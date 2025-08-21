Palermo

In casa armi e droga, arrestati madre e figlio 

Nell'abitazione c'erano anche 2.400 euro in contanti, una macchinetta per contare i soldi e tutto il materiale per confezionare la droga.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri hanno arrestato a Brancaccio a Palermo una donna di 57 anni e il figlio di 27 anni accusati di detenzione di droga, armi e munizionamento. In casa allo Sperone i militari hanno trovato 233 grammi di cocaina, 11 coltelli e una pistola a salve modificata con il colpo in canna e altri due proiettili. Nell’abitazione c’erano anche 2.400 euro in contanti, una macchinetta per contare i soldi e tutto il materiale per confezionare la droga.

