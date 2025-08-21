L’inchiesta sul clan di Villaseta, cadono alcune accuse per 23enne che però resta in carcere 

Sei ipotesi di reato vengono annullate ma l’impianto accusatorio regge nel suo complesso e vengono confermate le accuse più gravi così come rimane immutata la custodia cautelare in carcere. Lo ha disposto il tribunale del Riesame – presieduto dal giudice Bruno Fasciana – che ha accolto parzialmente il ricorso avanzato dall’avvocato Teres’Alba Raguccia nell’interesse di Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento, coinvolto nell’ormai nota inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. Sciortino, fermato dai carabinieri lo scorso 10 luglio, resta in carcere.

Il tribunale della Libertà ha annullato alcuni capi d’accusa presenti nell’ordinanza firmata dal gip di Palermo, Antonella Consiglio: alcuni episodi di porto in luogo pubblico di arma da fuoco, due estorsioni aggravate e il danneggiamento di un’auto a seguito di incendio. Tuttavia restano intatte le accuse più gravi ed il Riesame – per questo motivo – ha confermato anche la custodia in carcere. A Sciortino innanzitutto viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ma anche il porto e la detenzione di una AK47 e l’aver partecipato ai raid a colpi di arma da fuoco contro due esercizi commerciali ad Agrigento e Porto Empedocle oltre all’aver sparato all’indirizzo dell’abitazione di una persona. Entro 45 giorni si conosceranno le motivazioni alla base del provvedimento.

Sciortino è stato coinvolto nell’ultimo blitz dei carabinieri contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle che lo scorso luglio ha portato al fermo di 14 indagati. Lo stesso Sciortino era stato arrestato ad inizio anno per essere stato sorpreso insieme ad altre tre persone in auto con due pistole pronte a sparare.