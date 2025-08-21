Siccità, 250 mila metri cubi di acqua dalla diga Castello al comprensorio di Ribera

“Si potrà procedere con il completamento della seconda irrigazione soccorso nel comprensorio di Ribera servito dalla diga Castello. Lo ha deciso oggi la cabina di regia per l’emergenza idrica accogliendo la richiesta del commissario per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Fulvio Bellomo, che aveva proposto di poter prelevare dalla diga Castello, sin da subito, 250.000 mc di acqua per consentire di mettere in pressione gli impianti irrigui con la portata necessaria e, quindi, di completare il secondo turno irriguo nel giro di pochi giorni. Proposta che ha avuto il parere positivo dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, tramite una nota del dirigente generale Arturo Vallone”.

Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

“Un ringraziamento – aggiunge la parlamentare – va al governo regionale, alla cabina di regia, al commissario Bellomo, al dirigente Vallone e al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per la sensibilità con la quale stanno governando una crisi idrica drammatica che ha già provocato danni enormi alle aziende agricole del nostro territorio, dare la possibilità di completare la seconda irrigazione di soccorso consentirà di salvare le piante dei nostri agricoltori”.