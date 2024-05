ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2013. Nata a Wingham il 10 luglio 1931, iniziò a pubblicare i suoi primi racconti nella rivista letteraria studentesca. La sua scrittura è stata definita rivoluzionaria per come ristruttura completamente l’architettura del racconto […]