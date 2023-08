ROMA (ITALPRESS) – MTV ha annunciato le attesissime nomination per i “VMAs” 2023, lo show che celebra il lavoro degli artisti il cui impatto culturale ha trasformato l’industria musicale negli ultimi 12 mesi generando conversazioni globali. Taylor Swift (8) è in testa alle nomination di quest’anno, e cerca di ripetere la vittoria del “Video of […]