ROMA (ITALPRESS) – “Un’azienda che si vuole trasformare in termini di sostenibilità è chiamata a modificare il proprio approccio nei confronti del mercato”. Lo ha detto il manager Livio Livi in un’intervista all’Italpress.“Le aziende stanno trasformando completamente il modo in cui fanno business, stanno cambiando l’etica e il modo in cui l’organizzazione lavora al suo […]