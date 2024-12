UDINE (ITALPRESS) – Torna a vincere il Genoa, che dopo i due pareggi contro Como e Cagliari conquista il primo successo dell’era Vieira, battendo per 2-0 l’Udinese grazie alla rete di Pinamonti e all’autogol di Giannetti. Gara fortemente condizionata dall’espulsione, dopo pochissimi minuti, di Tourè, che in disimpegno sbaglia il retropassaggio verso Okoye e per […]