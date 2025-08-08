Tentato omicidio a colpi di coltello, arresto 35enne

Arresti domiciliari per un 35enne di Riposto, Francesco La Motta, accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello. I fatti risalgono al 20 maggio scorso, quando i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di Giarre dove il personale medico del pronto soccorso aveva segnalato che si era presentato un uomo con ferite da arma da taglio.

Nell’immediatezza, la vittima ha fornito una versione dei fatti palesemente falsa per sviare le indagini nel timore di subire ritorsioni. Ma grazie ad alcuni testimoni e all’acquisizione di video riprese, e’ emerso che tra l’indagato e il ferito vi era stata una lite, al cui culmine quest’ultimo sarebbe stata colpito con un coltello a scatto all’addome e all’avambraccio sinistro, con lesioni tali da provocare una prognosi stimata tra i 20 e i 40 giorni, oltre a un indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale.

Alla luce degli elementi raccolti, il GIP ha quindi ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato ravvisando , al contempo , il pericolo di reiterazione di condotte violente ed in accoglimento della richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari , poi eseguita dai Carabinieri della Stazione di Riposto .