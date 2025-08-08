Ultime Notizie

Trasportavano motorino rubato con un furgone a noleggio: arrestati due ladri

Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Sono stati fermati e arrestati, nella flagranza di reato, gli autori del furto di uno scooter elettrico, avvenuto nella nottata odierna a Taormina. Si tratta di un 19enne, originario della provincia di Catania, noto alle Forze dell’Ordine per la commissione di reati contro il patrimonio, e di un 22enne di origine rumena, fermati mentre viaggiavano a bordo di un furgone a noleggio, all’interno del quale avevano riposto un motociclo rubato poco prima. 

Ad operare è stata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al contrasto dei reati predatori, in località Trappitello, ha intercettato e fermato il furgone con a bordo i due indagati. Sul posto i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di trovare uno scooter elettrico, rubato poco prima nel centro di Taormina. 

All’interno del mezzo, i Carabinieri hanno altresì trovato e sequestrato diversi arnesi atti allo scasso tra cui grimaldelli, cacciaviti, chiavi alterate e altro ancora, verosimilmente utilizzati per commettere i furti.

Condotti in caserma in stato di arresto, i due presunti ladri sono stati poi ristretti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicati in ordine ai reati a loro addebitati.

