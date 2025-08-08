In garage con la droga, arrestato 21enne

La Polizia di Stato, alcuni giorni fa, ad Adrano ha arrestato un giovane per detenzione ai fini spaccio di cocaina e marijuana, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati nel pattugliamento del territorio del centro cittadino, hanno notato uno scooter, apparentemente abbandonato con le chiavi inserite. Tuttavia, tale scooter era ben noto agli agenti in quanto in uso a un soggetto già a loro conosciuto, un 21enne adranita con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona e l’ordine pubblico.

Poiché la presenza del mezzo, in quelle condizioni, è apparsa loro alquanto sospetta hanno ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti investigativi, mettendosi subito alla ricerca del suo proprietario, che è stato rintracciato poco distante. Gli agenti lo hanno visto uscire con passo frettoloso dalla porta di un edificio palesemente non destinato ad abitazione e hanno tentato di richiamare la sua attenzione chiedendogli di fermarsi, ma il giovane, appiedato, anziché dirigersi verso lo scooter, si è dileguato frettolosamente per i vicoli della zona.

In considerazione dell’atteggiamento tenuto dal 21enne, che ha alimentato ancora di più i sospetti dei poliziotti, questi ultimi si sono recati presso l’edificio dalla cui porta il giovane poco prima era uscito, venendo investiti da un forte odore di marijuana.

Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno fatto accesso allo stabile, procedendo a perquisirlo. All’interno dei locali, adibiti a cantina-garage, sono stati rinvenuti e sequestrati una busta di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 250 grammi, due involucri di stagnola contenenti la medesima sostanza per un peso di 3,40 grammi, una busta, occultata nella fessura di un muro, con all’interno, a sua volta, 43 involucri di cellophane contenenti cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti rinvenute, in parte ripartite in dosi, sottoposte a immediate analisi d’ufficio, sono stati trovati diversi bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Inoltre, è stato rinvenuto anche un bauletto da scooter che gli agenti hanno appurato si aprisse proprio con le chiavi di accensione del motociclo in uso al giovane.

Alla luce di quanto accertato, essendo chiaro che i locali fossero utilizzati dal giovane pusher, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno subito avviato le ricerche per rintracciarlo. Il 21enne, individuato all’interno della villa comunale, è riuscito a dileguarsi una seconda volta, ma è stato poi definitivamente fermato presso la sua abitazione, ove aveva appena fatto rientro.

Pertanto, il pusher è stato arrestato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno condotto presso le camere di scurezza della Questura di Catania in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida per direttissima. A seguito di quest’ultima l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato al 21enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni.