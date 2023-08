MILANO (ITALPRESS) – “Per noi giocare in casa significa essere felici in un posto sicuro dove il popolo ci segue con entusiasmo e energia. Cercheremo di fare il massimo per soddisfare i nostri tifosi”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, in programma domani alle 20.45 […]