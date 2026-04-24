Messina

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare al largo costa messinese

Sempre nello stesso posto, a distanza di qualche minuto, alle 15:03, è stata registrata un'altra scossa

Pubblicato 3 minuti fa
Da Redazione
MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 14:49, in mare, al largo della Costa Siciliana nord orientale, nel Messinese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 6 chilometri.
Sempre nello stesso posto, a distanza di qualche minuto, alle 15:03, è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.3, sempre a una profondità di 6 chilometri.
– foto: screenshot immagine Ingv –
(ITALPRESS).
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