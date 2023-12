UDINE (ITALPRESS) – Sconfitta pesante per il Bologna, che cade per 3-0 in casa di un’ottima Udinese, riuscita ad azzerare la proposta di gioco della formazione rossoblù. Per i friulani apre la rete di Pereyra, seguita da quelle di Lucca e Payero in un successo che permette ai bianconeri di conquistare la prima affermazione casalinga […]