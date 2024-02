BERLINO (ITALPRESS) – “Vorrei candidarmi per un secondo mandato e sono molto grata alla Cdu per avermi proposto oggi come candidata di punta alle prossime elezioni europee”. A parlare è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Berlino insieme al presidente della Cdu, Friederch Merz. “Sono entrata in carica […]