FROSINONE (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, specialmente nella ripresa. Al Benito Stirpe decidono le reti del giovane Yildiz e di Vlahovic: per il Frosinone Baez aveva trovato il momentaneo 1-1 in apertura di ripresa. La novità […]