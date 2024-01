Abbandona sacchi di rifiuti in strada, denunciato panettiere

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un uomo di 41 anni per il reato di abbandono di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, nel transitare per le vie della frazione di Pizzolungo, notavano un cumulo di rifiuti che ostruiva il passaggio e decidevano di approfondire il controllo. Tra i rifiuti di vario genera tra cui sfabbricidi, vestiti, giochi per bambini, tapparelle e altro.

L’attenzione dei Carabinieri si focalizzava, tuttavia, su due particolari. Infatti, la maggior parte del materiale era contenuta in sacchi per farina da 30 kg, nonché tra i rifiuti era presente un documento scolastico intestato ad un soggetto. Gli immediati accertamenti in ordine al materiale rinvenuto avrebbero quindi consentito ai militari di individuare l’odierno denunciato che risultava sia titolare del panificio di provenienza dei sacchi che consanguineo dell’intestatario del documento rinvenuto.