Controlli nei cantieri edili, denunce e sanzioni per oltre 10 mila euro

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani con il supporto del 9° Nucleo elicotteri e dei militari della stazione di Favignana hanno eseguito una serie di controlli sull’isola di Favignana nei confronti di alcune imprese impegnate in lavori di costruzione o ristrutturazione nel territorio delle isole Egadi.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati i due legali rappresentanti di altrettante ditte per aver realizzato ponteggi non a norma; omesso la rimozione e lo smaltimento di rifiuti; non ancorato delle tavole di calpestio del ponteggio; omesso di consegnare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale; non aver realizzato il parapetto scale in costruzione; e omesso l’applicazione del Piano operativo di sicurezza. Per una delle due ditte, viste le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, è stato adottato un provvedimento immediato di sospensione dell’attività imprenditoriale. Elevate, inoltre, ammende e sanzioni per oltre 10mila euro.