In auto con 300 grammi di cocaina, munizioni e pistola: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne alcamese che viaggiava a bordo di un’autovettura sottoposta a controllo durante un posto di blocco.

L’uomo, apparso da subito nervoso e agitato, è stato sottoposto dai militari a perquisizione veicolare e personale. Ben occultati all’interno dell’auto sono stati rinvenuti quasi 300 gr. di cocaina in 2 involucri, 20 proiettili calibro 38 e una pistola a tamburo priva di matricola. I militari dell’Arma hanno prontamente esteso la perquisizione al domicilio del 48enne, rinvenendo ulteriori 650 gr. di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Armi, droga e munizioni sono stati sequestrati mentre per l’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.