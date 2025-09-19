Trapani

In auto con 300 grammi di cocaina, munizioni e pistola: arrestato

Ben occultati all’interno dell’auto sono stati rinvenuti quasi 300 gr. di cocaina in 2 involucri, 20 proiettili calibro 38 e una pistola a tamburo priva di matricola

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne alcamese che viaggiava a bordo di un’autovettura sottoposta a controllo durante un posto di blocco.

L’uomo, apparso da subito nervoso e agitato, è stato sottoposto dai militari a perquisizione veicolare e personale. Ben occultati all’interno dell’auto sono stati rinvenuti quasi 300 gr. di cocaina in 2 involucri, 20 proiettili calibro 38 e una pistola a tamburo priva di matricola. I militari dell’Arma hanno prontamente esteso la perquisizione al domicilio del 48enne, rinvenendo ulteriori 650 gr. di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Armi, droga e munizioni sono stati sequestrati mentre per l’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida, sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Agrigento, proiezione gratuita del film “Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia”
Trapani

In auto con 300 grammi di cocaina, munizioni e pistola: arrestato
Mafia

L’omicidio del poliziotto Agostino, Cedu ammette ricorso su “giustizia negata”
burgio

Burgio investe sul futuro: fondi per nuove attività e residenze contro lo spopolamento
Palermo

 Incendio in una palazzina, nessun ferito
Cultura

Pigiama Run: tutto pronto per la settima edizione, la quinta a Palermo