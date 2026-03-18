Gemellaggio Favara-Saarlous, incontro al Libero Consorzio di Agrigento

Una nutrita delegazione di tedeschi hanno partecipato, questa mattina, ad un incontro svolto presso l’aula Luigi Giglia del Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in presenza del Presidente Giuseppe Pendolino. Numerose le personalità istituzionali che hanno presenziato al Gemellaggio tra il Comune di Favara con in testa il Sindaco Antonio Palumbo e il Comune di Saarlous in presenza del Sindaco Marc Speicher.

All’incontro, hanno preso parte, inoltre, Patrizio Maci nella qualità di Presidente del Comites Saarlous, Giacomo Santalucia, Presidente Istituto Italiano di Cultura ed il prof. Giuseppe Arnone, Presidente dell’Associazione Italiani in Europa che ha organizzato e promosso l’iniziativa.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Pendolino si e’ svolto uno scambio di doni tra i diversi rappresentanti istituzionali ed una visita degli ospiti presso il Palazzo della Provincia, oggi Libero Consorzio Comunale. Si rinnova, dunque, il rapporto di amicizia tra le due comunità, ha dichiarato Giuseppe Pendolino, per la presenza di tantissimi emigrati Favaresi che vivono nella cittadina di Saarlous con eventi ed iniziative culturali che si svolgono da diversi anni.

Il Presidente Pendolino ha rilanciato, inoltre, la stipula di un patto di amicizia tra le due Province, come avviene in altre località estere con fiere settoriali ed iniziative culturali, per rafforzare i legami e diffondere alle nuove generazioni la storia dell’emigrazione siciliana, con i tanti figli di agrigentini sparsi, nel mondo.