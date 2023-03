In casa con 2.5 chili di cocaina, arrestato

Deteneva in casa circa due chilogrammi e mezzo di cocaina pura, il giovane di 29 anni, arrestato a Marsala, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani. La sostanza, suddivisa in più involucri, era nascosta all’interno della sua abitazione. Il provvedimento, su richiesta della procura della repubblica a Marsala, è stato poi convalidato dal Gip, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.