In casa con 300 grammi di marijuana, arrestato

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani.

All’esito di un servizio nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con l’impiego di militari anche in borghese e di unità cinofile, è stato sottoposto agli arresti un soggetto, pregiudicato, trovato in possesso di 308 grammi di marijuana, unitamente a strumentazione utile alla vendita della sostanza stupefacente.

Nello specifico, i finanzieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un controllo nei confronti del conducente di un veicolo, che, come successivamente appurato, aveva abilmente occultato all’interno dello stesso due sacchetti di sostanza che, per aspetto e caratteristiche, appariva come stupefacente del tipo marijuana.

Le attività ispettive sono dunque proseguite presso l’abitazione del soggetto, dove, con l’ausilio di un’unità cinofila, è stata rinvenuta ulteriore sostanza di analoga tipologia, unitamente a un bilancino di precisione per il dosaggio, occultato in un giubbotto, e ad un blocchetto da € 215 in banconote di taglio da €5.

Sulla base di tali riscontri, i militari, su parere concorde del Pubblico Ministero precedentemente interessato, procedevano al sequestro di quanto rinvenuto ed all’arresto dello spacciatore in flagranza di reato di traffico di sostanze stupefacenti, previsto e punito dal D.P.R. 309/1990.

La presente attività investigativa, culminata con l’esecuzione dell’arresto e del sequestro dello stupefacente, manifesta l’impegno del Corpo nel contrastare le condotte delittuose tipiche della criminalità economico-finanziaria, corrispondendo alle istanze di sicurezza della cittadinanza, e contrastando fenomeni, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, che contribuiscono al degrado urbano.